39.80 / 40.66 38.27 / 39.47
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ВСУ знищили три «Гради» ворога й відбили атаки рашистів на 11 населених пунктів, — Генштаб

8:59 24 жовтня 2022
військовий

Російські загарбники не залишають спроби покращити своє тактичне становище у Донецькій області, спрямовуючи туди свіже підкріплення. РФ продовжує підготовку частини мобілізованих на загальновійськових полігонах та підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Про це повідомили у Генштабі.

Минулої доби Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Землянки та Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».

Українська авіація минулої доби завдала ударів по зосередженню озброєння та військової техніки супротивника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БПЛА Shahed-136.

Українські ракетні війська та артилерія вразили чотири пункти управління росіян, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об'єкти супротивника.

За даними Генштабу, в Енергодарі російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС й продовжують чинити фізичний та моральний тиск на працівників Запорізької АЕС з метою примусу їх до підписання контрактів з корпорацією «Росатом». Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні за підсумками 242-го дня війни президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться за своє виживання та свободу. Туди, куди чобіт російського солдата та путінські ракети принесли смерть, Україна відновлює життя, українці на відміну від росіян — творці, а російські варвари, які прийшли на нашу землю, — руйнівники, вони знищують усе живе.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Найпростіший газовий пальник

Зима без світла та тепла: як мешканцям багатоповерхівок підготуватися до майбутніх блекаутів у містах

Сонячне затемнення

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року: чи побачать його українці і що не можна робити цього дня

Затримання Богуслаєва

СБУ опублікувала докази співпраці президента «Мотор Січ» із ворогом

Кіт

Зменшити навантаження на електромережі: де відключатимуть світло у понеділок, 24 жовтня (список)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту