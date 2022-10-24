Російські загарбники не залишають спроби покращити своє тактичне становище у Донецькій області, спрямовуючи туди свіже підкріплення. РФ продовжує підготовку частини мобілізованих на загальновійськових полігонах та підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Про це повідомили у Генштабі.

Минулої доби Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Землянки та Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».

Українська авіація минулої доби завдала ударів по зосередженню озброєння та військової техніки супротивника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БПЛА Shahed-136.

Українські ракетні війська та артилерія вразили чотири пункти управління росіян, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об'єкти супротивника.

За даними Генштабу, в Енергодарі російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС й продовжують чинити фізичний та моральний тиск на працівників Запорізької АЕС з метою примусу їх до підписання контрактів з корпорацією «Росатом». Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні за підсумками 242-го дня війни президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться за своє виживання та свободу. Туди, куди чобіт російського солдата та путінські ракети принесли смерть, Україна відновлює життя, українці на відміну від росіян — творці, а російські варвари, які прийшли на нашу землю, — руйнівники, вони знищують усе живе.

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