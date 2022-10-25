Тривожний сигнал: 30 соратників Байдена закликали президента США до прямих переговорів із путіним

У понеділок, 24 жовтня, 30 конгресменів від Демократичної партії США надіслали президенту Джо Байдену лист із закликом розпочати з володимиром путіним прямі переговори. Про це повідомила газета The Washington Post, у розпорядженні якої опинилася копія цього документа.

Групу конгресменів очолює Праміла Джаяпала. Вона впевнена, що переговори необхідні для припинення війни в Україні.

Автори листа вважають, що Байден поряд із наданням військової та фінансової допомоги Україні має розпочати прямі переговори з Кремлем, щоб знайти «реалістичні рамкові умови для припинення вогню». Якщо не знайти дипломатичного рішення, ми отримаємо «затяжну війну з катастрофічними ризиками, які не можна прорахувати».

Група конгресменів пропонує включити до рамкових умов низку стимулів для припинення війни, а саме ослаблення санкцій проти росії та узгодження спільно зі світовою спільнотою гарантій безпеки вільної та незалежної України. Вони наголошують, що ці гарантії мають бути прийнятними насамперед для самих українців.

The Washington Post наголошує, що таке сталося вперше — щоб група соратників Байдена по партії закликала президента різко змінити курс щодо війни в Україні.

Сигнал тривожний. Поки що в Білому домі та Держдепартаменті США дав зрозуміти, що Байден, як і раніше, виступає проти прямих переговорів з росією. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі заявив, що переговори з росією без участі України неможливі. Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс зазначив, що США не бачать жодних ознак готовності Кремля вести діалог та докладати дипломатичних зусиль.

642

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram