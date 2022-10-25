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Світ

У росії пройшли випробування ядерної зброї: інсайдери в кремлі повідомили про невдоволення путіна

14:30 25 жовтня 2022
Ядерний вибух

На початку жовтня у ЗМІ вже була інформація про те, що 7 та 12 жовтня 2022 року було скасовано випробування ядерної зброї, ініційовані путіним. У період з 14 по 20 жовтня відбулося ще п'ять спроб провести випробування такої зброї. У двох випадках вони проводилися, але їхні результати більше засмутили президента, ніж обнадіяли. Таку інформацію передають кремлівські інсайдери.

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За їхніми даними, 14 жовтня в Іркутській області пройшли підземні випробування ядерної зброї, їх результати, за оцінками фахівців-спостерігачів, не відповідали заявленим військовим даним. Примітно, що заплановані на 17 та 18 жовтня підземні випробування були скасовані з «технічних причин», 20 жовтня підводні випробування в Баренцевому морі також скасували, а результати проведеного в цей день підземного випробування в Кемеровській області теж були поставлені під сумнів фахівцями-спостерігачами.

Цікаво події розвиваються навколо секретних випробувань «надпотужної» зброї. А все тому, що вони мали відбутися 20 жовтня в акваторії Фінської затоки, ось тільки за фактом це виявилася фікція.

Як свідчать інсайдери, на обіцянки створити надпотужну зброю російська влада виділила понад 7 млрд. доларів. Але ці гроші традиційно зникли, а сама зброя існує в теорії, а на практиці взагалі не готова.

Нагадаємо про те, що американський експерт назвав головні помилки путіна: росія дає майстер-клас, як не потрібно вести війну.

Фото pixabay

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