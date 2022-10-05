Підготовка росії до ядерних випробувань: що бачить НАТО

Наразі НАТО не бачить ознак можливої підготовки росії до ядерного випробування. Водночас там продовжують уважно стежити за даною ситуацією.

Про це представник Північноатлантичного альянсу сказав 4 жовтня у коментарі Reuters.

«Ми не бачимо жодних змін у ядерних силах росії, але НАТО і члени Альянсу зберігають пильність», — сказав він на умовах анонімності.

Також представник НАТО додав, що розширення росією нових і руйнівних систем доставки подвійного призначення із демонстративним використанням ядерної зброї як примусу, є викликом безпеці та інтересам Альянсу. Це згідно з новою Стратегічною концепцією НАТО, ухваленою у червні.

До слова, останнім часом у ЗМІ періодично з’являються повідомлення про можливу підготовку росією ядерного випробування. Приміром, за даними The Times, путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України — для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий «ядерний потяг».

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Фото Pixabay

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