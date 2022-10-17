Сьогодні вранці вже вкотре Україна потерпала від нападу дронів-камікадзе, які наносять великої шкоди не лише руйнуючи нашу інфраструктуру, а й забираючи життя мирних жителів. На жаль, допомагають ворогові й ті, хто виставляє відео та фото залишків «Шахедів».

Так, за словами інструктора з підготовки снайперів Combat-ua Павла Кашчука, категорично не можна оприлюднювати фото залишків збитого дрона. Зокрема йдеться про ті уламки, на яких можна розгледіти бортові номера «Шахедів», що впали на якийсь об'єкт чи були збиті, знищені засобами ППО.

Передовсім, потрібно розуміти, як працюють дрони-камікадзе, а саме «Шахед». Це повністю автономний дрон, який летить заздалегідь спланованим маршрутом без жодного зв'язку. Ворог задає цей маршрут перед запуском. На своєму шляху дрон може оминати деякі міста, змінювати висоти, «гратись» з нашим ППО тощо. Проте зв'язку з ним — немає! Таким чином, єдиним джерелом інформації — долетів він до заданої цілі чи ні, є фото з соціальних мереж посадовців і звичайних людей. Адже на одну ціль можуть відправити кілька дронів різними маршрутами: вони летітимуть з півночі, півдня, уздовж траси, лісом, вище, нижче і так далі. Кожен маршрут прив'язаний до порядкового номеру такого літака.

«Одразу після їх запуску, ворог „пірнає“ у соціальні мережі та чекає на фото. Побачивши знімок уламка з номером, навіть якщо не видно куди він влучив, проте зрозуміла назва міста, оператор одразу звіряє свої записи та відзначає маршрут під яким номером виправдав себе. І, негайно відправляє цим шляхом ще з десяток „Шахедів“, адже розуміє: тут українське ПВО спрацювало недостатньо добре. Також цим же маршрутом можуть запустити навіть крилату ракету», — пояснює Павло Кашчук.

Водночас інструктор з підготовки снайперів закликає українців подумати, чому росіяни так старанно замальовують номери на гвинтокрилах, винищувачах і навіть танках, проте залишають здоровенні цифри на «Шахедах»?

Насамкінець Павло Кашчук звернувся до правоохоронців та попросив їх, побачивши такі номери на уламках, швидко закривати чи ховати аби перехожі не мали змоги робити фото.

Нагадуємо про те, що «ФАКТИ» писали про наслідки атаки дронів на центр Києва: «Останні дві години моя родина не дихала»: із зруйнованого ворожим дроном будинку в центрі Києва дивом врятували пенсіонерку.

405

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram