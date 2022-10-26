Відмінний день для будь-яких починань: астролог назвала 3 знаки зодіаку, яким сьогодні пощастить у кар'єрі та особистому житті

Середа, 26 жовтня, стане важким днем для деяких знаків зодіаку, впевнена відомий астролог Анжела Перл .

Народженим під цими знаками зодіаку слід остерігатися обману та брехливих людей, які намагатимуться втягнути вас у свої тенета. Довіра в цей період може зіграти злий жарт, попереджає фахівець із зірок, що народилася в Миколаївській області.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам зірки прогнозують зручний період для будь-яких починань. Не виключено, що ці люди зіштовхнуться з деякими труднощами та проблемами на своєму шляху. Впоратися з ними Овнам допоможуть близькі їм люди. Важливо вирішувати усі спірні ситуації без конфліктів та скандалів. День хороший для спілкування з друзями та новими знайомими.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельцям рекомендується скласти графік справ на 26 жовтня та неухильно його дотримуватись. Інакше деякі їхні плани можуть зірватися. До того ж Тельці створять таку плутанину, що вирішити потім усе це буде складно. Не можна нервувати через дрібниці, краще налаштуватися на позитив і більше часу проводити в компанії приємних людей.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Багато хто з Близнюків перебуватиме у стані дратівливості в цей день, чим відштовхуватиме від себе людей. До того ж підвищена агресивність може завадити Близнюкам у здійсненні їхніх планів. Представникам знака слід контролювати свої емоції та почуття, або проводити більше часу на самоті.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам слід займатися цього дня тими справами, які не вимагають великої концентрації уваги та великих тимчасових витрат. Інтелектуальна активність Раків буде загострена цього дня, важливо не забути скористатися нею, коли доведеться вирішувати важливі термінові питання та проблеми.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Представникам вогняного знаку Анжела Перл обіцяє відповідний період для усіляких починань. За хоч би яку справу вони не взялися, їм вдасться довести його до кінця з бажаним результатом. Левам слід приділити належну увагу своєму самопочуттю, оскільки можливе загострення хронічних захворювань та розвиток нових хвороб.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам нині слід зібратися з силами і боротися за все, що їм дорого. Не варто в цей час робити великі покупки, оскільки зайві витрати можуть боляче вдарити по гаманцю. Борги в цей період Діва ніяк не потрібні. У коханні Дів чекають приємні сюрпризи, маленькі несподіванки з боку партнера та подарунки.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У Терезів цей день обіцяє пройти цілком благополучно, якщо тільки ці люди намагатимуться уникати зустрічей із керівництвом. Якщо Терезам вдасться, то краще відкласти всі професійні справи на другий план і зайнятися тими справами, які їм до вподоби. У взаєминах з коханою людиною Терезів чекає гармонія та взаєморозуміння, тільки не варто забувати хоч іноді балувати свого партнера.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Як мине день у Скорпіонів, залежить від них самих. Анжела Перл закликає цих людей трохи втихомирити свою гордість і не нав'язувати нікому свою думку. Краще сконцентруватися на виконанні справ особистого характеру та бути більш терплячими до оточуючих. Тоді 26 жовтня принесе їм лише позитивні моменти.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці мають благополучний день у всіх сферах. Добре цей час провести з коханою людиною, сім'єю. Можна вирушити кудись у невелику спільну подорож або просто провести час разом, поспілкуватися та дізнатися про щось нове. Самотнім представникам знаку пощастить зустріти свою половинку цього дня. Головне — побачити своє кохання серед сотень людей.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам слід бути вкрай уважними цього дня, оскільки їм категорично не можна допускати жодних помилок та прорахунків. Не можна вірити словам, які їм доведеться почути, доки вони не будуть підтверджені конкретними фактами. Деякі люди хочуть обдурити Козерогів, а тому просто пускатимуть їм пилюку в очі, вважає Анжела Перл.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У Водоліїв 26 жовтня обіцяє пройти вдало, проте надмірна фізична активність може призвести до швидкої стомлюваності та нестачі сил. Тим не менш, сильно переживати з цього приводу не потрібно. Краще більше відпочивати, розважатися та насолоджуватися життям. Позитивні емоції в цей час мають бути понад усе для Водоліїв.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам зірки обіцяють вдалий день у плані ділової активності, але лише за умови, що представники знака не будуть самі псувати робочу атмосферу. Потрібно заздалегідь скласти план дій у цей період і слідувати йому, не відволікаючись на дрібниці. В іншому випадку Риби можуть спрямувати свої зусилля та енергію не в те русло.

Нагадаємо, сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року дало старт щасливого періоду в житті деяких знаків зодіаку. Але найпозитивніші зміни чекають Львів, Терезів, Риб та Скорпіонів.

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