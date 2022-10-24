«Системні руйнування»: відома астрологиня розповіла про наслідки затемнення 25 жовтня

Сонячне затемнення 25 жовтня не пройде непоміченим. Воно чинить сильний вплив на знаки зодіаку та окремі аспекти життя.

За твердженням деяких експертів, затемнення несе позитивну енергію. Але вплив цієї події може проявлятись по-різному, пише у своєму блозі відома астрологиня Олександра Івашина.

«Цьогорічне Сонячне затемнення активізує протилежні знаки зодіаку повною мірою. І це ми бачимо в астрологічній карті. Затемнення відбувається в одному градусі (3-му Скорпіоні) з управителем Тельця Венерою. При цьому Місяць також є еволюційною планетою (елеватором) Тельця. Але у Скорпіоні обидві ці планети перебувають у „недружньому“, опозиційному для себе знаку. До того ж, Венера в аспекті „спалення“ з Сонцем, що говорить про якісні блоки цієї планети, що символізує стабільність, спокій та гармонію», — розповіла Івашина.

На думку астрологині, є деякі кризові показники, які під впливом затемнення. Отже, особливо «хворі» моменти можуть загостритися й почати турбувати ще більше.

Також, за словами експертки, сонячне затемнення 25 жовтня має революційний характер, руйнуючи старі програми.

«Еволюційна планета Скорпіона Уран у Тельці, що знаходиться в стані „падіння“ — це системна руйнація старих матеріальних програм, причому фатальна і доленосна, що має революційний характер зламу, але це для майбутнього розвитку в цілому. Про це говорить Уран у поєднанні з еволюційним Місячним Вузлом Раху та у квадраті з Сатурном у Водолії», — додала Олександра.

Також, як підкреслює астрологиня, у період цього сонячного затемнення особливо відчуваються аспекти боротьби і свободи, ретро-аспект повернення та бумерангу, що впливає за допомогою довкілля, активізація важких емоцій та страхів.

«Сентагон — це раптове обмеження і безвихідь, але й можливість зрозуміти таємний механізм долі і пройти гідно через кризу. А ось від Білого Місяця Селени в Рибах — гармонійний тригон, що постійно діє, це підтримка Вищих Сил Світу у найважчих випробуваннях. Ми бачимо, що і точка затемнення, і Ліліт з Селеною активізують водну стихію зодіаку. А це закликає і одночасно сприяє глибинному розумінню трансформаційних процесів, що відбуваються, його причин і наслідків, його темних і світлих сторін», — резюмувала астрологиня.

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