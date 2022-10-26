«путіна добиватимуть»: російський експерт дав прогноз щодо подальшого розвитку подій у районі Херсона

Звільнення Херсона українською армією може відбуватися за двома сценаріями: штурм військовим шляхом, під час якого ЗСУ можуть зазнати великих втрат, але одночасно завдати значної шкоди російській армії. Інший сценарій — «хитрий маневр від ЗСУ».



Таку думку в інтерв'ю висловив російський юрист Марк Фейгін, пише УНІАН.



«Якщо Херсон ЗСУ візьмуть військовим шляхом з великими втратами, то в росії може посипатися все військове угруповання на правому березі. А далі можна буде обстрілювати лівий берег і вигідніших позицій: логістику навколо Мелітополя можна буде паралізувати. росіянам і так важко, а буде ще гірше», — сказав Фейгін.

Інший сценарій — до зими Україна не поверне Херсон, бо росія встигне залатати дірки на фронті новими мобілізованими.



«У такому разі ЗСУ не підуть у лоб, а завдаватимуть суттєвих ударів по ворогові з дистанції. А можливо тут відбудеться черговий трюк від України: чекали у Херсоні — пішли на Ізюм. Пам'ятаєте? Я не виключаю маневр від ЗСУ, які цього разу також можуть зманеврувати та завдати удару на іншому напрямку», — додав правозахисник.



Фейгін також зазначив, що на Заході твердо вирішили поставити крапку на проєкті «володимир путін».



«Ядерні погрози стали останньою краплею. путіна добиватимуть. На Заході остаточно зрозуміли, що треба покінчити з ним. У короткостроковій перспективі вони можуть домовитися з кремлем, щоб знизити напругу щодо ядерки. У довгостроковій перспективі — вже не домовитися», — сказав Фейгін.



Нагадаємо, наприкінці серпня ЗСУ розпочали контрнаступ на Херсонщині. Станом на 21 жовтня в області вдалося звільнити 88 населених пунктів. Деокупація продовжується.



Президент Володимир Зеленський заявив, що загарбники замінували Каховську греблю. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що українські військові контролюють усі мости через Дніпро у Херсоні, тому окупанти не зможуть залишити місто, як це було в Ізюмі. За його словами, окупантам небезпечно для життя залишатися у Херсоні та вести вуличні бої із ЗСУ. Шляхів відступу не буде.

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