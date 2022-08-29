На Херсонщині, де сьогодні українські військові прорвали першу лінію оборони росіян на кількох ділянках фронту, ЗСУ розпочали наступ, пише «Громадське».

В Оперативному командуванні «Південь» зазначили, що українські захисники змогли розпочати наступ одразу на кількох напрямках, бо виснажували ворога та знищували російські склади з боєприпасами. Лише за останній тиждень було знищено понад 10 складів, командні пункти, системи ППО та зброю.

Водночас у командуванні заявляють, що це лише початок. Сили окупантів на правобережній Херсонщині є досить потужними. Їх підтягували туди досить давно, тому чекають важкі бої.

Жителів Херсонщини просять евакуюватися з місць, де можуть бути активні бойові дії, або знайти укриття та перечекати там.

У командуванні зазначають, що військова операція потребує тиші, тому закликають людей набратися терпіння та чекати на новини з фронту.

«Військова операція вимагає тиші. Те, що зараз такий ажіотаж викликають новини з фронту, це не правильно. В умовах гібридної війни, інформаційної війни потрібно усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони надихають, мають провести і мати логічне завершення і лише тоді вони можуть бути результативними», — заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони «Півдня» Наталя Гуменюк.

Початок наступу на Херсонщині підтвердив і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Херсон — це кохання. Попереду наш Херсон», — написав він у Telegram-каналі.

Нагадаємо, сьогодні вранці жителі Херсона чули потужні вибухи та детонацію. У місті була пожежа.

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