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Україна

Розпочався третій етап війни: Рєзніков розповів про ситуацію на фронті

12:35 26 жовтня 2022
ЗСУ

Наступ українських військ у Херсонській області сповільнився через дощову погоду, але загалом контрнаступ триває.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News.

«На півдні ми теж продовжуємо кампанію контрнаступу. Прямо зараз погодні умови — я маю на увазі дощі… Нас це трохи сповільнило. Крок за кроком. І ми продовжимо це робити», — зазначив міністр.

Рєзніков додав, що українські військові контролюють усі мости у Херсоні, тому російські окупанти не зможуть втекти з правобережжя області так, як це було на Харківщині — вони перебувають у пастці.

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«Не зовсім вірю, що росіяни зможуть вести вуличні бої. Тому що для них це не оптимальний варіант. Ми контролюємо всі мости на річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. І для них ризиковано залишатись у Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як зробили це в Ізюмі», — пояснив голова військового відомства.

За словами Резнікова, зараз триває третій етап війни в Україні. Спочатку Сили оборони мали зупинити окупаційну армію, потім стабілізувати ситуацію на полі бою, а тепер наші військові звільняють окуповані території «згідно з планом».

Нагадаємо, за даними української розвідки, окупанти готують Херсон до вуличних боїв та продовжують завдавати ударів, зокрема, на південному напрямку. Так, у ніч на 26 жовтня рашисти обстріляли Оріхів та село Преображенка Запорізької області реактивними системами залпового вогню з запальними боєприпасами. Загинули та поранені жителі, багато руйнувань.

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