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Суспільство та люди

Залізні птахи на службі ЗСУ: Parimatch закупив 27 дронів для армії

14:54 26 жовтня 2022
розвідувальні БПЛА

Для нагальних потреб фронту бренд Parimatch придбав 27 розвідувальних БПЛА вартістю у 8 мільйонів гривень.

З перших днів повномасштабної агресії рф проти України безпілотні літальні апарати відіграють виняткову роль у захисті територіальної цілісності країни. Як засвідчує досвід української армії, дрони здатні оперативно проводити тактичну розвідку та за лічені секунди коригувати точність ударів по ворожим позиціям. Залежно від типів БПЛА і технічних характеристик аеророзвідка суттєво підсилює наземні війська. А також — здатна завдавати відчутних збитків російській армії і на передовій, і в тилу.

Для реалізації важливих оперативних завдань української армії Parimatch забезпечив різні підрозділи 27-ма розвідувальними дронами. У грошовому еквіваленті ця допомога оцінюється у 8 мільйонів гривень.

«За останні вісім місяців БПЛА стали „очима“ наших захисників і надійним джерелом інформації щодо театру бойових дій. Саме розуміння реальної поточної ситуації сприяє швидким і злагодженим діям різних підрозділів ЗСУ. Чим більше такої технологічної підтримки отримуватиме армія, тим швидше зможе наближати омріяну перемогу», — підкреслила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Parimatch надав допомогу Україні на понад 269 млн гривень, основна частина — допомога ЗСУ.

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