Проїзд у громадському транспорті Києва можна сплатити карткою: що відомо

У Києві з 26 жовтня проїзд на всіх видах комунального громадського транспорту та на всіх його маршрутах можна сплатити банківською карткою. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Для оплати проїзду необхідно прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора.

Про те, що система працює на тому чи іншому маршруті, підтверджують фірмові наклейки на валідаторах.

Сервіс дозволяє користуватися також додатком «Київ Цифровий» та «Карткою киянина». Вартість одноразової поїздки при оплаті банківською карткою складає 8 грн.

Контролювати оплату кондуктори зможуть шляхом перевірки останніх чотирьох цифр картки. Переконатись у списанні можна також у додатку банкінгу.

До 15 жовтня сплатити проїзд банківською картою можна було лише у метро. Потім така послуга стала можливою на автобусних маршрутах.

Нагадаємо, тестувати систему безконтактної оплати проїзду банківськими картками у наземному транспорті Києва розпочали ще у вересні.

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