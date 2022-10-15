Проїзд у комунальному транспорті Києва тепер можна сплатити банківською карткою: на яких маршрутах доступна послуга

У Києві, де ще в вересні почали тестувати систему безконтактної оплати проїзду банківськими картками у тролейбусах, автобусах та трамваях, відсьогодні це можна зробити на кількох автобусних маршрутах.

За словами столичного міського голови Віталія Кличка, для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.

Наразі оплата проїзду банківською карткою доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

«Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком «Київ Цифровий», і «Карткою киянина». Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою — 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій «Картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга», — додав мер.

За його словами, система протягом двох-трьох тижнів запрацює на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.

Нагадаємо, що раніше у столичній підземці скоротили інтервал руху поїздів у години пік — до 3−4 хвилин.

Фото зі сторінки Віталія Кличка

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