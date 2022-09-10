У Києві тестують безконтактну оплату проїзду у наземному транспорті: як вона працюватиме

У Києві, де до довоєнного режиму роботи повертається наземний транспорт, уже тестують систему безконтактної оплати проїзду банківськими картками у тролейбусах, автобусах та трамваях.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Оленич, повідомили в адміністрації столиці.

«Система проходить останні випробування у закритому режимі. У жовтні скористатися оплатою карткою зможуть усі пасажири муніципального транспорту. Валідатори отримали всі необхідні налаштування», — повідомив Оленич.

Для оплати проїзду достатньо буде додати банківську картку або мобільний пристрій з функцією безконтактної оплати до валідатора. Щоб підтвердити право на проїзд під час перевірки, достатньо буде сказати контролеру останні 4 цифри своєї карти, щоб транзакцію можна було знайти та ідентифікувати у системі. Або ж показати списання у будь-якому банківському додатку.

Пенсіонери зможуть і надалі оплачувати проїзд «Карткою киянина». Її адаптували під новий функціонал валідаторів. Валідатори автоматично перевірятимуть, чи прив'язана до «Карти киянина» пільга. Якщо ні — шукатиме придбані поїздки. Якщо ж немає і їх, спише оплату, як зі звичайної банківської картки.

Додаток «Київ Цифровий» також працюватиме. У додатку, як і раніше, можна буде поповнювати транспортні карти, купувати проїзні та разові QR квитки.

Нагадаємо, у Києві з 5 вересня скоротили інтервал руху поїздів метрополітену. Тепер поїзди ходять майже як у довоєнний період.

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