Патріотці Собчак довелося тікати з росії з ізраїльським паспортом: стала відома причина

У четвер, 27 жовтня, російські державні ЗМІ повідомили, що відома журналістка та телеведуча Ксенія Собчак втекла з країни. Вона таємно залишила росію, побоюючись арешту в рамках розслідування кримінальної справи про здирство, яку порушено стосовно її комерційного директора Кирила Суханова.

ТАРС стверджує, що Собчак виїхала з Москви ще вночі 25 жовтня. При цьому вона намагалася заплутати оперативників. З цією метою журналістка нібито спочатку купила через інтернет авіаквиток до Дубая. Наступного дня придбала ще один квиток на літак до Туреччини. А сама через Білорусь в'їхала на територію Литви. Можливо, далі вона вирушить до Ізраїлю, оскільки має паспорт цієї країни.

Агентство також стверджує, що ухвала на затримання Ксенії Собчак вже виписана. Вона проходить підозрюваної у справі про вимагання.

Сама Собчак інформацію про свій від'їзд поки що не коментує. Натомість вона активно обговорює арешт Суханова.

«Це просто маячня, сміх, нонсенс. Кирило — бізнесмен і наш рекламник, я та вся моя редакція розцінюємо це як черговий тиск на журналістику в країні. До нас нема за що докопатися і це їх дратує. Вони постійно затримують моїх журналістів. Тепер вони взялися за Кирила та шиють йому справу», — написала Собчак у своєму Telegram-каналі «Кривава пані».

Суханова заарештувала рішенням Тверського суду Москви увечері 26 жовтня. Його звинувачують у здирстві 11 мільйонів рублів у глави «Ростеху» Сергія Чемезова. Комерційний директор Собчак вимагав ці гроші в обмін на гарантію незгадування журналістами медіахолдингу самого Чемезова, його компанії та співробітників у негативному ключі.

Суханова затримали в московському ресторані Regent, який знаходиться в готелі Арбат, в момент отримання першого траншу — 800 тисяч рублів. Цікава деталь — гроші йому приніс Василь Бровко — директор з особливих доручень «Ростеха», чоловік телепродюсера Тіни Канделакі.

На суді Суханов заявив, що гроші взяв, але це був експеримент. Він хотів переконатися, що керівництво «Ростеху» готове платити ЗМІ за мовчання.

Разом з Кирилом було затримано колишнього головного редактора російського журналу «Татлер» Аріана Романовського (Кузьмін). Він також звинувачується у здирстві.

«Зараз у всьому швидко розберуться і переконаються, що все це якась нісенітниця. Якщо ні, то очевидно, що це облава на мою редакцію — останню вільну редакцію у Росії, яку треба було притиснути. Сподіваюся, це не так, і все справді непорозуміння», — заявила одразу після затримання Суханова Собчак.

Проблеми її медіахолдингу почалися у вересні. Собчак взяла інтерв'ю у відомого документаліста Віталія Манського. Він заявив, що на Московському міжнародному кінофестивалі нібито «крадеться не менше 85% бюджету». Як відомо, президентом ММКФ є Микита Міхалков. Михалкову слова Манського не сподобалися. Він написав заяву до прокуратури. Було порушено кримінальну справу про наклеп. Собчак допитували у цій справі як свідок.

На початку жовтня у державних ЗМІ з'явилися повідомлення, що інтерв'ю з Манським може стати підставою для порушення кримінальної справи щодо вже самої Собчак за статтею про поширення фейків про державну владу.

Минулого тижня журналістів Сергія Єрженкова та Євгена Теренова, які працюють із Собчак, затримали у Твері під час зйомки умов утримання мобілізованих росіян.

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