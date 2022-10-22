Поки в росії з великими труднощами продовжують набирати нових рекрутів на війну в Україні, один з мобілізованих солдатів з російського міста Ставрополь поділився відео, яке опублікував інтернет-ресурс Nexta. Новобранець продемонстрував свій військовий «набір», який він отримав від адміністрації. Це пластикова пейнтбольна маска, дитячі тактичні рукавички, термос, чоботи гумові зимові. Про це чоловік розповів у коментарі:

«Шановна адміністрація Ставропілля, дякую за ці теплі подарунки для мобілізованих бійців (…) Це пейнтбольна маска, виготовлена з пластику. Вони думають, що ми будемо ходити, як ті з „Зоряних війн“, в цьому г***, яке не має ні сенсу, ні мети. Літровий термос, зручна річ, яка реально допоможе нам… Але найголовніше, що у нас є — це дитячі тактичні рукавички, вони абсолютно не сидять на моїй руці і не сиділи б на жодному солдаті. І найкраще, що у нас є — це чоботи, чоботи з натуральної гуми!»

The second army of the world is ready for battle



The administration of the #Russian city of #Stavropol presented a paintball mask made of plastic, children's tactical gloves, a thermos and, most valuable, rubber winter boots to those mobilized for the war in #Ukraine. pic.twitter.com/4wEEBejC9y — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2022

Зіткнувшись з низкою поразок у війні, путін оголосив минулого місяця «часткову мобілізацію» для призову тисяч додаткових військових. Мобілізація проходила хаотично, обманним і насильницьким шляхом, з частими випадками надсилання повісток не тим людям. Всупереч заявам кремля, мобілізованих чоловіків часто відправляють на фронт без попередньої підготовки. Новобранці в першу чергу направляються до з'єднань, які зазнали найбільших втрат під час війни. Сотні тисяч росіян втекли за кордон, щоб уникнути призову.

Тим часом в росію вже почали приходити похоронки на мобілізованих військових.

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