Сотні окупантів ліквідують наші захисники щодня. Але не всі російські загарбники входять в цю статистику. Так, пабліки рф повідомили про похорони решток Алєксандра Забалуєва, що два місяці катались по росії, аж поки не доїхали від Донецька до півострова Таймир за Полярним колом. У той час, як його співвітчизники хоч тушкою, хоч опудалом, але намагаються утекти від мобілізації, Забалуєв прагнув воювати. От тільки йому заважали ноги — хлопець був інвалідом з дитинства і ледь ходив. Він все ж зміг вирішити цю проблему — лікарям довелося ламати йому ноги в трьох місцях і тривалий час застосовувати апарат Ілізарова.

Але навіть після цього військкомат відмовився призивати Забалуєва до армії. І тоді він вирішив їхати в Україну воювати самостійно. Щоправда, дізнавшись про плани чоловіка, що на останні сімейні заощадження купив собі військове спорядження, його кинула дружина. Перша «ходка» на Донбас Забалуєва була у 2014 році — його взяли до свого бандформування «Оплот» колишній мєнт і бандит Євген Жилін (незабаром ліквідований на росії) та майбутній ватажок «днр» Олександр Захарченко (ліквідований трохи пізніше).

Через деякий час Забалуєв повернувся додому, щоб оформити розлучення, а потім ще раз зʼїздив на Донбас — і знову йому пощастило повернутися живим. Утретє він поїхав вбивати українців у травні цього року, і, нарешті, у серпні наступив на міну в селі Опитному на околиці Донецька. Те, що змогли зібрати, відправили у Заполярʼя. Але дійшла посилка тільки на минулому тижні — два місяці вона чомусь каталася росією, поки доїхала до Дудінки.

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Фото із соцмереж



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