Майже півтисячі окупантів та 17 танків: названо втрати ворога за добу
Минулої доби бійці ЗСУ ліквідували 480 військових рф, а всього з початку своєї терористичної повномасштабної війни армія країни-агресора втратила вже 68 900 своїх солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Крім особового складу втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:
- танків — 2 628 (+17 за минулу добу),
- бойових броньованих машин — 5351 (+30),
- артилерійських систем — 1686 (+12),
- РСЗВ — 379 (+2),
- коштів ППО — 192 (+2),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1379 (+7),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 076 (+22).
Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили склад боєприпасів та понад 10 так званих «кадирівців» у Новоіванівці Луганської області.81
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