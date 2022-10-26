Майже півтисячі окупантів та 17 танків: названо втрати ворога за добу

Минулої доби бійці ЗСУ ліквідували 480 військових рф, а всього з початку своєї терористичної повномасштабної війни армія країни-агресора втратила вже 68 900 своїх солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім особового складу втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:

танків — 2 628 (+17 за минулу добу),

бойових броньованих машин — 5351 (+30),

артилерійських систем — 1686 (+12),

РСЗВ — 379 (+2),

коштів ППО — 192 (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1379 (+7),

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 076 (+22).

Оперативні дані Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили склад боєприпасів та понад 10 так званих «кадирівців» у Новоіванівці Луганської області.

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