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Україна

Майже півтисячі окупантів та 17 танків: названо втрати ворога за добу

11:44 26 жовтня 2022
Знищена система РСЗВ

Минулої доби бійці ЗСУ ліквідували 480 військових рф, а всього з початку своєї терористичної повномасштабної війни армія країни-агресора втратила вже 68 900 своїх солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім особового складу втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:

  • танків — 2 628 (+17 за минулу добу),
  • бойових броньованих машин — 5351 (+30),
  • артилерійських систем — 1686 (+12),
  • РСЗВ — 379 (+2),
  • коштів ППО — 192 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1379 (+7),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 076 (+22).
Оперативні дані Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили склад боєприпасів та понад 10 так званих «кадирівців» у Новоіванівці Луганської області.

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