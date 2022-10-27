«Цей порок властивий навіть черницям»: Папа Римський відверто висловився про порно

Папа Римський Франциск, який нещодавно підняв питання війни в Україні, попередив священників і черниць про небезпеку перегляду порнографії в інтернеті. Про це понтифік заявив у Ватикані, відповідаючи на питання про те, як найкраще використовувати цифрові та соціальні медіа, повідомляє ВВС.

«Диявол входить звідти. Чисте серце, те, яке Ісус приймає щодня, не може сприймати цю порнографічну інформацію», — сказав папа священникам і семінаристам.

На його думку, порнографія — це «порок, який мають дуже багато людей, навіть священники та черниці».

Він порадив видалити контент для дорослих з телефонів, щоб не було спокуси, тому що церква розглядає порнографію, як злочин проти цнотливості. Папа Франциск також порадив священникам користуватися соцмережами, однак не приділяти їм занадто багато часу.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути питання щодо легалізації еротики та порно в Україні.

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