«Не виключає розмови з путіним»: Папа Римський підняв питання війни в Україні

Папа Римський Франциск, який свого часу підняв у Ватикані український прапор з Бучі, заявив, що не відкидає діалогу ні з ким, у тому числі з «агресором» володимиром путіним. Іноді «діалог смердить», але його треба тримати, сказав він, хапаючись за ніс.

Під час пресконференції в літаку, що летів із Казахстану до Риму, журналіст PAP запитав Папу про подальший діалог з росією в умовах її агресії проти України. Франциск заявив, що не виключає діалогу з будь-якою «силою у війні», повідомляє Tokfm. За його словами, він виступає за «діалог з усіма», оскільки «завжди є ймовірність, що він може змінити хід речей, запропонувати іншу точку зору, іншу позицію».

На запитання, чи варто надсилати зброю в Україну, він відповів, що це «політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним».

«Самооборона не тільки допустима, але це також вияв любові до батьківщини», — сказав Франциск. За словами Папи, критерієм моральності рішень у цьому питанні є «мотивації». Це «аморально», вважає він, оскільки «намір полягає в тому, щоб посилити війну, продати зброю або позбутися тієї, яка більше не потрібна». Говорячи про позицію Святого Престолу щодо Китаю, а також щодо виклику релігійній свободі в цій країні, Папа сказав: «Ми обрали шлях діалогу». Він визнав, що це буде повільно і вимагатиме «багато терпіння».

«Потрібні століття, щоб зрозуміти Китай, — сказав він. — Зрозуміти китайський менталітет нелегко, але його потрібно поважати. Кроки робляться, ми рухаємося вперед».

Папа зізнався, що у нього все ще є проблеми з коліном, але він розглядає можливість поїздки до Бахрейну в листопаді та Південного Судану і Демократичної Республіки Конго в лютому наступного року.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск особисто виділив 30 тисяч євро на будівництво житла для українських біженців у Польщі.

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