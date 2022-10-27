«За Фрейдом»: у Зеленського прокоментували багатослівний і порожній виступ путіна

Російський президент володимир путін, схоже, «дав задню», чи лише вдав це, заявивши, що росії, де днями відбулися випробування ядерної зброї, «не потрібен ядерний удар по Україні».

Після того, як вище російське керівництво неодноразово піднімало ядерну тему, він у своєму виступі сказав, що такий удар не має жодного сенсу — ані політичного, ані військового.

Не обійшов путін увагою й останню «страшилку», якою росіяни намагалися налякати світ, — «брудну бомбу», що нібито виготовляє Україна. Господар кремля зізнався, що це він доручив своєму міністру оборони сергію шойгу дзвонити іноземним колегам та попереджати про «українську провокацію».

До речі, диктатор знов повернувся до теми про «єдність» російського та українського народів. І це після восьми місяців жорстоких боїв…

«Будь-яка промова путіна вкладається у два слова: „за Фрейдом“. Людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, — звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер — пожне бурю. Буря наступає», — так прокоментував виступ путіна радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Раніше аналітик медіа-центру «Одеська політична платформа» Юрій Христензен пояснив, які саме психічні хвороби має господар кремля і як через це страждає весь світ, особливо українці. Це, зокрема, патологічна брехня (міфоманія) — схильність до повідомлення неправдивої інформації та вигадування фантастичних історій. Зазвичай зумовлена бажанням індивіда привернути до себе увагу інших шляхом доведення власної значущості.

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