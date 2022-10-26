«Тепер увесь світ спостерігає за перебігом хвороби й очікує приходу санітарів»: експерт про патологічного брехуна путіна

Кривавий кремлівський фюрер неодноразово хвалився тим, що часто бреше задля досягнення потрібного ефекту. Аналітик медіа-центру «Одеська політична платформа» Юрій Христензен на своїй сторінці у Фейсбуці пояснив, які саме психічні хвороби має диктатор-вбивця і як через це страждає весь світ, особливо українці.

«Патологічна брехня (міфоманія) — схильність до повідомлення неправдивої інформації та вигадування фантастичних історій. Зазвичай зумовлена бажанням індивіда привернути до себе увагу інших шляхом доведення власної значущості.

Причиною розладу може бути депривація (неможливість задовольнити потреби) в ранньому віці. Подорослішавши хворі схильні до наслідування, прагнення ідентифікувати себе з кимось із оточуючих, порушення самооцінки.

Пацієнт почувається комфортно лише в хворобливому стані, який він сам собі вигадує. Наприклад, придумуючи історії про катастрофи, перебування в заручниках, перебування в зоні бойових дій, перенесені тортури та катування.

Коли їм не вірять, пацієнти вступають у конфлікт. Звинувачують медперсонал у некомпетентності та злих намірах, погрожують подати до суду. А в разі викриття, терміново виписуються з відділення, щоб одразу спробувати лягти в якесь інше.

Хворі задовольняються, тільки якщо відчувають себе як пацієнт або коли відчувають хворобливі переживання.

Спростувати їхні помилки неможливо. Ідентифікацію себе з нормальною здоровою людиною вони більше не приймають.

Хлопчик Вова у ранньому віці зазнав депривації. Ріс у бідній родині, був женений сусідськими хлопчиками. Не мав можливості задовольнити стандартні потреби. Виріс класичним міфоманом з усіма ознаками цієї хвороби.

Постійно бреше і вигадує історії для доказу власної значущості. Прагне ідентифікувати себе то з князем Володимиром, то з Петром I. У разі викриття сипле погрозами, звинувачуючи інших у некомпетентності та злому намірі.

Комфортно почувається тільки у вигаданому світі, сповненому катастроф, заручників, бойових дій, тортур і катувань. Спростувати його помилки неможливо. Ідентифікацію себе з нормальною здоровою людиною він більше не приймає.

Волею долі його занесло в політику. При цьому першою виборною посадою Володимира став відразу пост президента. Свою міфоманію він поширив на цілу країну. Тепер увесь світ спостерігає за перебігом хвороби й очікує приходу санітарів".



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