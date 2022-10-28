Одноклубника Зінченка поранено божевільним під час нападу в торговому центрі на околиці Мілана

У торговому центрі Milanofiori di Assago на околиці Мілана 46-річний чоловік напередодні увечері напав на відвідувачів з ножем, вбивши касира закладу та поранивши ще п'ятьох людей. Серед постраждалих виявився одноклубник Олександра Зінченка по лондонському «Арсеналу» захисник Пабло Марі, який виступає на правах оренди за клуб серії А «Монца», повідомляє Football Italia. Після нападу 29-річного іспанця терміново доправили до лікарні гелікоптером.

Спочатку ЗМІ повідомили, що стан футболіста, який перебував на місці інциденту з дружиною та дитиною, критичний, але пізніше почали приходити оптимістичніші новини.

«У гравця була досить глибока рана на спині, але життєво важливі органи, такі як легені, не зачеплені: це не є небезпечним для життя. Лікарі кажуть, що він повинен досить швидко видужати. У нього пошкоджено м'язи. Він у свідомості, і йому накладають шви в операційній. Повторюся, загрози для життя немає», — розповів генеральний директор «Монци» Адріано Галліані, який разом з головним тренером команди Рафаеле Палладіно провідав гравця у лікарні.

За повідомленнями італійських ЗМІ, нападник взяв із полиці ніж і почав безладно різати людей у магазині. Ним виявився 46-річний італієць, який страждає на психічні розлади. Чоловік раніше був судимий, а останній рік проходив лікування від депресії.

Що ж до Пабло Марі, то у складі «Арсенала» він виграв Кубок та Суперкубок Англії у 2020 році. Також захисник відомий виступами за «Мальорку», «Хімнастик», «Манчестер Сіті», «Жирону», «Бреду», «Депортиво», «Фламенго» та «Удінезе». Найкраще іспанець себе реалізував у бразильському клубі, де виграв місцеву серію А та Кубок Лібертадорес.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста збірної Іспанії пограбували серед білого дня та поранили його брата.

Фото ФК «Монца»

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