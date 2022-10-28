На Вітаса порушили кримінальну справу в Росії: артист може сісти у в'язницю на два роки

Російський співак Вітас (Віталій Грачов), дитинство якого пройшло в Одесі, може сісти до в'язниці на два роки. У росії проти артиста порушили кримінальну справу про навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю. Про це повідомляють РИА Новости. У караоке-клубі Москви у Вітаса стався конфлікт із чиновником Мінпраці. Вони нібито не поділили мікрофон. Як повідомляють ЗМІ, співак бризкнув із газового балончика в обличчя свого опонента. Учасників конфлікту довелося розбороняти охороні.

Потерпілий звернувся за медичною допомогою та зафіксував хімічний опік очей, написав заяву до поліції.

Тепер Вітасу загрожує арешт до чотирьох місяців чи виправні роботи за навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю. Якщо суд визнає перцевий балончик зброєю, то музикант може сісти у в'язницю на два роки.

Поки що співак перебуває під підпискою про не виїзд. Інцидент він не коментує. Продюсер артиста Сергій Пудовкін запевняє, що він почувається розчавленим і сподівається вирішити конфлікт без суду.

«Це все його засмучує. Він розуміє, що конфлікти та агресія — це шлях до саморуйнування… Часто буває в закладах такого штибу: не так подивився, не ту пісню виконав. Близькі столики, гучні звуки, дівчата — і пішло-поїхало. Всі ми трошки забіяки: і хлопчики, і дівчатка. Я ніколи не заперечував: чим більша популярність, тим більше шансів через банальність стати героєм скандальної ситуації», — сказав Пудовкін.

Варто зазначити, що Вітас неодноразово був героєм скандальних хронік. У травні 2013 року співак наїхав на велосипедистку, а потім зіткнувся із двома припаркованими автомобілями. Ще й улаштував конфлікт із поліцією, яка приїхала на виклик. Тоді Вітаса позбавили прав і оштрафували.

У 2018 році він влаштував стрілянину біля свого будинку, чим неабияк налякав сусідів, які викликали поліцію.

Скандальною бійкою та конфліктом з поліцією відзначився у 2021 році український актор Андрій Федінчик. Щоправда, після інциденту він вибачився та пішов до психолога. Наразі актор служить у ЗСУ.

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