Федінчик, який вступив до ЗСУ, став заслуженим артистом України, Жураковська — орденоносцем

Українські артисти під час війни отримали почесні державні нагороди. Церемонія відбулася в Національній опері України, яка вперше після російського вторгнення розпочала свою роботу. Почесні звання та нагороди артистам вручив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який раніше заявив про підготовку українською стороною до конкурсу «Євробачення».

«Культурний фронт дуже важливий. Українські артисти демонструють не лише неймовірну майстерність, а й беруть активну участь у громадському житті країни. В Україні війна, але життя продовжується. Праця кожного українця наближає нас до перемоги», — зазначив Ткаченко.

Звання заслуженого артиста Україна отримав актор Андрій Федінчик, який вступив до лав ЗСУ та зі зброєю в руках захищає країну від окупантів. Нагороду за нього отримала дружина Наталка Денисенко.

Також звання заслужених артистів України отримали актори Афізе Касараєва, Ремзіє Тарсінова, Кирило Бондар та Олег Савкін.

Народними артистами стали Олександр Алексєєнко та Кирило Стеценко. А відома акторка Олеся Жураковська отримала Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Раніше телеведучий, актор та продюсер Юрій Горбунов розповів, як ставиться до відомих чоловіків, які виїхали під час війни з України.

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