Чоловіка Ненсі Пелосі вдарили молотком у його власному будинку

У п'ятницю, 28 жовтня, чоловік спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі зазнав нападу у власному будинку. 82-річного Пола Пелосі вдарили молотком. Він був спішно госпіталізований. Лікарі заявили, що містер Пелосі незабаром видужає.

Проте інцидент викликав широкий резонанс у США. Напад був скоєний у Сан-Франциско, де Пол та Ненсі володіють нерухомістю. Місис Пелосі посідає третє місце у політичній ієрархії США після президента та віцепрезидента країни. Вона має величезний вплив. Нещодавній візит Пелосі до Тайваню висвітлювався усіма світовими ЗМІ.

Як повідомляє CNN, невідомий проник у будинок із заднього ходу. Мета нападу встановлюється. Непроханого гостя затримала поліція, яка швидко прибула на місце.

Розслідування проводять спільно ФБР та Департамент поліції Сан-Франциско. ЗМІ висувають три версії. Перша — звичайне пограбування. Злочинець проник у будинок, а коли зрозумів, що господар усередині, напав на нього. Друга версія — напад міг зробити один із прихильників Дональда Трампа. Вони ненавидять Пелосі та вважають, що вона очолює «полювання на відьом». Так сам Трамп називає кримінальні розслідування, фігурантом яких є. Днями його викликали повісткою для надання свідчень. І це могло спровокувати напад на будинок Пелосі. Третя версія пов'язана із вже згаданою поїздкою спікера Палати представників на Тайвань. Після неї Ненсі отримала кілька погроз.

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