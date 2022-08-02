Скандальний візит Пелосі: Китай негайно розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню

У вівторок, 2 серпня, речник Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі прилетіла до Тайбея. Тайвань не значився в офіційній програмі її турне країнами Південно-Східної Азії. Однак про свій намір побувати на острові, який Китай вважає за свою територію, Пелосі заявила наприкінці липня. Це одразу викликало різку реакцію Пекіна.

Візит на Тайвань третьої людини у владній ієрархії у керівництві США після президента та віцепрезидента різко загострив відносини між Вашингтоном та Пекіном, які й без того були далекі від ідеальних.

Білому дому довелося коментувати поїздку Пелосі. «Військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея», — заявив президент США Джо Байден.

«Візит Пелосі до Тайбею не свідчить про зміни політики Вашингтона щодо статусу Тайваню», — наголосив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

«Конгрес — це незалежна від Білого дому, рівноправна гілка американської влади, тому рішення про поїздку повністю за спікером», — зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Пекін ці заяви не задовольнили. «Якщо США продовжать йти цим неправильним шляхом, ми вживемо енергійних і рішучих заходів щодо захисту нашого суверенітету та територіальної цілісності», — заявила 2 серпня офіційний представник китайського МЗС Хуа Чуньїн.

Одразу після приземлення в аеропорту Тайбея Ненсі Пелосі зробила коротку заяву. «Візит нашої делегації на Тайвань свідчить про непохитну відданість Америки підтримці тайванської демократії, що динамічно розвивається. Солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню сьогодні ще важливіша, ніж будь-коли, оскільки світ має зробити вибір між автократією і демократією», — сказала Пелосі.

Американська делегація на чолі з Пелосі проведе ніч у готелі Grand Hyatt у Тайбеї. Там уже посилено заходи безпеки.

Пекін відреагував на прибуття спікера Палати представників США на Тайвань заявою про початок військових навчань навколо острова. Декілька китайських винищувачів були відразу підняті в небо та перетнули неофіційну лінію розмежування між КНР і Тайванем. Американські винищувачі підняли по тривозі на базі ВПС США в Японії. Поруч з островом знаходяться китайські та американські військові кораблі. У повній бойовій готовності перебувають сили самооборони Тайваню.

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