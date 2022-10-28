У Криму застрелили путінську пропагандистку: що відомо

У п'ятницю, 28 жовтня, у 247-й день розв'язаної рф війни проти України, в окупованому Криму загинула голова регіонального підрозділу медіагрупи «росія сьогодні» Світлана Бабаєва.



Про це пише «Медуза» з посиланням на російські ЗМІ.



Зазначається, що Бабаєва загинула «внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де займалася військово-спортивною стріляниною».



За даними росЗМІ, пропагандистка загинула від «шаленої кулі». Інформацію про це підтвердив її безпосередній начальник — пропагандист Дмитро Кисельов: «Рвалась «за стрічку».



Світлана Бабаєва працювала у президентському пулі путіна. У 2004−2006 роках очолювала представництво РІА «Новости» у Великій Британії, була шеф-редактором корпункту агентства у США. Також вона працювала заступником головного редактора газети «Московские новости», шеф-редактором журналу «Профіль». У 2013−2016 роках була головним редактором пропагандистського сайту «Газета.ру».



Раніше повідомлялося, що російські правоохоронні органи розпочали перевірку каналів прокремлівських військових блогерів. Перевіряється, чи не «дискредитують» автори російську армію, а також чи не розповсюджують фейкові новини та інший заборонений контент.

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