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У Криму застрелили путінську пропагандистку: що відомо

19:46 28 жовтня 2022
Світлана Бабаєва

У п'ятницю, 28 жовтня, у 247-й день розв'язаної рф війни проти України, в окупованому Криму загинула голова регіонального підрозділу медіагрупи «росія сьогодні» Світлана Бабаєва.

Про це пише «Медуза» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Бабаєва загинула «внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де займалася військово-спортивною стріляниною».

За даними росЗМІ, пропагандистка загинула від «шаленої кулі». Інформацію про це підтвердив її безпосередній начальник — пропагандист Дмитро Кисельов: «Рвалась «за стрічку».

Світлана Бабаєва працювала у президентському пулі путіна. У 2004−2006 роках очолювала представництво РІА «Новости» у Великій Британії, була шеф-редактором корпункту агентства у США. Також вона працювала заступником головного редактора газети «Московские новости», шеф-редактором журналу «Профіль». У 2013−2016 роках була головним редактором пропагандистського сайту «Газета.ру».

Раніше повідомлялося, що російські правоохоронні органи розпочали перевірку каналів прокремлівських військових блогерів. Перевіряється, чи не «дискредитують» автори російську армію, а також чи не розповсюджують фейкові новини та інший заборонений контент.

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