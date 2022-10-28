Російські окупанти, як і раніше, намагаються вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецькій області.



За інформацією Генштабу, на Херсонщині триває так звана евакуація населення. У Качкарівці окупанти дали мешканцям дві доби на виселення з власних будинків та евакуацію. На шляхах до окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний огляд та перевірку цивільного населення.

Водночас до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.

Окупантами посилені фільтраційні заходи у населеному пункті Велика Білозерка Запорізької області.

За уточненою інформацією, підтверджено поразку живої сили та техніки противника на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Сили оборони у Нововодяному знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30. У Токмаку, Молочанську та Кінських Роздорах поранено до 110 військовослужбовців супротивника. Число загиблих окупантами ретельно ховається.

Також уражено 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 позиції зенітних ракетних комплексів противника та 6 районів зосередження особового складу росіян.

Нагадаємо, за минулу бойову добу російські окупанти втратили на полі бою в Україні майже 500 військовослужбовців та багато військової техніки.

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