«У нього найбільший пеніс»: чемпіон світу вразив заявою про ексодноклубника з «Баварії» (відео)

Чемпіон світу та Європи з футболу у складі збірної Іспанії Хаві Мартінес, який грає на Близькому Сході за «Катар», шокував громадськість заявою про колишнього одноклубника з «Баварії» Ренату Санчеша. Титулований півзахисник розповів, що саме у талановитого португальця (до речі, переможця Євро-2016, а ще чемпіона Португалії, Німеччини та Франції) був найбільший член у команді, повідомляє kurir.rs.

Серед футболістів існує негласне правило: те, про що говорять і що відбувається в роздягальні, має залишатися там. Однак Хаві Мартінес, схоже, так не вважає.

Ренату Санчеш та Хаві Мартінес разом грали за "Баварію"

А чому дивуватися, після поїздки до Катару 34-річний іспанець трохи розслабився і вже не так відданий футболу, як раніше. Він активніший у соціальних мережах і часто веде пряму трансляцію на Twitch, який популярний серед футболістів.

Нещодавно Хаві Мартінес був гостем на шоу популярного ютубера Мостопапі, відомого своїми відео, де він розмірковує на спірні теми.

«Ви грали з багатьма футболістами. Мене цікавить, у кого з них найбільший пеніс», — не замислюючись, запитав Мостопапі.

Хаві Мартінес спочатку намагався уникнути відповіді, натякав на темношкірих гравців, при цьому додаючи: «Але я зовсім не расист». Однак Мостопапі, сам темношкірий, не хотів приймати це за відповідь.

«У мене було багато темношкірих одноклубників, особливо в „Баварії“. І якщо я маю виділити когось за цим критерієм, то це Ренату Санчеш, який зараз грає у Франції. Те, що він має, просто диво», — розповів Хаві Мартінес.

Звичайно, навіть цього ютуберу було замало, тому він зажадав подробиць.

«Пеніс Ренату просто потрібно оголити. Він найбільший! Нехай це побачить увесь світ! Не знаю, чи є у нього дівчина, але якщо є, то вам слід пошкодувати бідолаху», — засміявся іспанець.

Нагадаємо, що Хаві Мартінес носив футболку «Баварії» дев'ять повних сезонів, з 2012 по 2021 рік, після чого поїхав до Катару. У складі мюнхенського гранда іспанський півзахисник виграв дев'ять титулів бундесліги, дві Ліги чемпіонів, п'ять Кубків Німеччини та чотири Суперкубки країни. За цей час він змінив велику кількість товаришів по команді у Мюнхені. Однак один з них, судячи з усього, справив на нього незабутнє враження.

До речі, 25-річний Ренату Санчеш, який зараз грає у Франції за «ПСЖ» разом із Ліонелем Мессі, Кіліаном Мбаппе та Неймаром, поки не став коментувати слова Хаві Мартінеса. Мабуть, правда очі коле…

Ренату Санчеш

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст вкусив суперника за пеніс і дискваліфікований на 5 років.

Фото ФК «Баварія», Instagram

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