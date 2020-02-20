Мир

Очень неспортивное поведение: футболист укусил соперника за пенис и дисквалифицирован на 5 лет

Несмотря на то, что футбол — всенародно любимая игра, для самих футболистов она может оказаться весьма опасной. И речь идет даже не о пчелах, которые атакуют мастеров мяча на поле, а о поведении некоторых игроков.

Такой вывод можно сделать из инцидента, который произошел во Франции: футболист заработал пятилетнюю дисквалификацию за то, что укусил соперника за пенис.

Вопиющий инцидент произошел в любительской лиге после матча между «Тервиллем» и «Сотрихом» пишет Daily Mail.

После завершившейся встречи команд на автомобильной парковке между футболистами разгорелся конфликт. Один из игроков «Тервиля», руководствуясь благородными мотивами, решил разнять дерущихся, но футболист «Сотриха» подло укусил его ниже пояса.

В больнице пострадавшему наложили около десятка швов, а после помощи врачей он был вынужден еще четыре дня просидеть на больничном. В наказание игрока «Сотриха» отстранили от футбола сроком на пять лет, а его оппонента по драке дисквалифицировали на шесть месяцев.

Между тем, матч между «Тервиллем» и «Сотрихом» завершился вничью — 1:1. Для хозяев набранное очко стало первым в сезоне, но по итогам разбирательств клуб был наказан за невыполнение своих обязательств по обеспечению безопасности, поэтому с команды сняли два очка и оштрафовали на 200 евро.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном опасном для футболистов инциденте: летом прошлого года в Германии 15 футболистов оказались в больнице из-за сильной грозы. Спортсмены тренировались на поле, когда в них ударила молния. Один из них даже потерял сознание. Медики оказали первую помощь пострадавшим на месте, а потом все же приняли решение о госпитализации. Возраст пострадавших — от 19 до 48 лет.

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