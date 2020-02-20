- 06:05 Очень неспортивное поведение: футболист укусил соперника за пенис и дисквалифицирован на 5 лет
- 05:25 Сюрпризы законодательства: стало известно, почему при высокой зарплате человек может получать маленькую пенсию
- 04:53 В России самолет ударился о землю при взлете, пострадали семь человек
- 04:32 Количество случаев заражения коронавирусом в Китае сократилось
- 03:30 Подходит не всем: стало известно, кому не стоит увлекаться самой лучшей диетой 2020 года
- 02:51 Десятки тысяч: Загороднюк назвал количество российских военных на оккупированном Донбассе
- 02:37 Ушла на вольные хлеба: дочь Спилберга решила стать порнозвездой
- 01:57 В Германии неизвестные расстреляли посетителей двух кальянных: убиты восемь человек
- 01:31 Суд отправил подозреваемого в расстрелах на Майдане под домашний арест
- 00:49 Дубинского поймали на лицемерии по поводу украинцев, прибывших из охваченного коронавирусом Китая
- 00:10 Не захотела оставлять друга Мишу: украинка не смогла эвакуироваться из Китая из-за любимой собаки
- 00:06 «Аталанта» с Малиновским разгромила «Валенсию»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Очень неспортивное поведение: футболист укусил соперника за пенис и дисквалифицирован на 5 лет
Несмотря на то, что футбол — всенародно любимая игра, для самих футболистов она может оказаться весьма опасной. И речь идет даже не о пчелах, которые атакуют мастеров мяча на поле, а о поведении некоторых игроков.
Такой вывод можно сделать из инцидента, который произошел во Франции: футболист заработал пятилетнюю дисквалификацию за то, что укусил соперника за пенис.
Вопиющий инцидент произошел в любительской лиге после матча между «Тервиллем» и «Сотрихом» пишет Daily Mail.
После завершившейся встречи команд на автомобильной парковке между футболистами разгорелся конфликт. Один из игроков «Тервиля», руководствуясь благородными мотивами, решил разнять дерущихся, но футболист «Сотриха» подло укусил его ниже пояса.
В больнице пострадавшему наложили около десятка швов, а после помощи врачей он был вынужден еще четыре дня просидеть на больничном. В наказание игрока «Сотриха» отстранили от футбола сроком на пять лет, а его оппонента по драке дисквалифицировали на шесть месяцев.
Между тем, матч между «Тервиллем» и «Сотрихом» завершился вничью — 1:1. Для хозяев набранное очко стало первым в сезоне, но по итогам разбирательств клуб был наказан за невыполнение своих обязательств по обеспечению безопасности, поэтому с команды сняли два очка и оштрафовали на 200 евро.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном опасном для футболистов инциденте: летом прошлого года в Германии 15 футболистов оказались в больнице из-за сильной грозы. Спортсмены тренировались на поле, когда в них ударила молния. Один из них даже потерял сознание. Медики оказали первую помощь пострадавшим на месте, а потом все же приняли решение о госпитализации. Возраст пострадавших — от 19 до 48 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..