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«Контроль над Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем і Новою Каховкою важливіший, ніж над Херсоном»: політтехнолог про плани путіна

20:00 29 жовтня 2022
війна

Призначення Сергія Суровікіна командувачем окупаційного угруповання збройних сил рф мало дві «справжні цілі». Про це у своєму блозі в Telegram пише російський політтехнолог Станіслав Бєлковський.

«Справжні цілі „генерала Армагеддон“ — забезпечення переходу рф-військ до повної й всеосяжної оборони на українських фронтах. М'яка, нібито ганебна (для Кремля) здача / жертва деяких окупованих українських територій. Відходити будуть, навіть якщо доведеться залишати якісь символічно важливі, але великі території, які важко захистити, — наприклад, правий берег Дніпра або північ Луганської області. Суровікін візьме на себе відповідальність за ці рішення».

Також Суровікіну, пише політтехнолог, доручено привести політичні цілі так званої «спецоперації» у відповідність із реальними військовими та економічними можливостями рф.

«Нову політичну мету сформулював путін в Астані: зберегти за рф сухопутний коридор до Криму узбережжям Азовського моря і лівим берегом Дніпра, щоб Київ знову „воду не вимкнув“. Для цього контроль над Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем і Новою Каховкою важливіший, ніж над Херсоном, Лисичанськом і Сєвєродонецьком».

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