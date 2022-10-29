Кошмар Хелловіна: у Сеулі під час вуличного фестивалю померли понад 140 людей

Масове святкування Хелловіна в Сеулі обернулося на справжній кошмар. Як повідомляють місцеві ЗМІ, увечері 29 жовтня не менше 100 тисяч людей вийшли на вулиці столиці Південної Кореї, щоб взяти участь у фестивалі, присвяченому Хелловіну. Близько 22:00 за місцевим часом величезний натовп був заблокований на вузькій вулиці. За деякими даними, люди кинулися до одного з барів, бо пройшла чутка, ніби туди приїхав хтось із попзірок.

Почалася тиснява, яка змінилася панікою. Люди непритомніли. До місця подій було направлено щонайменше 140 бригад швидкої допомоги. Загалом довелося залучити близько 800 медичних працівників.

Через кілька годин влада надала жахливі цифри. Раптово померли 146 людей. Ще 100 госпіталізовано у критичному стані. Більшість померлих просто зупинилося серце. Постраждалі перенесли інфаркти чи інсульти.

Влада змушена визнати, що ці дані не остаточні. Надання допомоги постраждалим продовжується. Частина юрби самостійно покинула вулицю. Є підстави думати, що серед цих людей також можуть бути жертви. Постраждалі перебували у стані шоку та не розуміли, що відбувається.

Десятки трупів лежали кілька годин посеред вулиці. Їх накрили синіми мішками. Поліція проводила впізнання на місці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масову загибель футбольних уболівальників в Індонезії.

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