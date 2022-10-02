Футбольний матч в Індонезії завершився загибеллю 129 людей: страшні кадри зі стадіону

Поєдинок 11-го туру чемпіонату Індонезії з футболу на стадіоні «Канджурухан» у Маланзі між «Аремою» та «Персебайєю» (2:3) закінчився трагедією, яка забрала життя щонайменше 129 людей, ще 180 уболівальників зазнали поранень, повідомляє «Ассошіейтед Прес».

На поєдинок середняків ліги, який вважається місцевим дербі, набилося 42 тисячі фанатів за місткості стадіону 38 тисяч осіб. Після фінального свистка поведінка вболівальників «Ареми» переросла в безлад, і служба безпеки вивела футболістів з поля. Далі фанати прорвалися на газон і між ними та поліцією сталася сутичка. Розлючені вболівальники почали кидати в силовиків різні предмети, на що ті відповіли застосуванням палиць та гранат зі сльозогінним газом.

Це викликало паніку в натовпі, величезна кількість фанатів почала розбігатися на всі боки, що спровокувало тисняву. Багато вболівальників упали і опинилися під ногами натовпу. Крім того, у багатьох фанатів виникли проблеми з диханням, вони непритомніли і падали на газон. За даними поліції, 34 особи загинули під час тисняви на стадіоні, решта жертв померла в лікарні. Серед загиблих — жінки, діти та двоє поліцейських.

Повідомляється, що до лікарень було доправлено понад 300 людей, але багато хто помер на шляху зі стадіону або під час надання допомоги. Поліція Індонезії заявила, що кількість загиблих може зрости, оскільки багато людей були госпіталізовані у критичному стані.

Після того, що сталося, Футбольна асоціація Індонезії призупинила проведення матчів на тиждень, а також заборонила «Аремі» проводити ігри на домашньому стадіоні до кінця сезону.

На жаль, трагедія в Індонезії — одна із найстрашніших на стадіонах світу. Нагадаємо, що у квітні 1989 року під час півфінального матчу Кубка Англії на стадіоні «Хіллсборо» у Шеффілді в тисняві загинули 96 уболівальників «Ліверпуля». А один з тих, хто вижив у тому пеклі, через роки помер від коронавірусу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перед матчем Кубка Африки з футболу сталася трагедія, серед загиблих одна дитина.

Фото АР

285

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram