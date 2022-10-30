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Ворог вдарив важкою артилерією по Дніпропетровщині: пошкоджено будинки та підприємство

9:30 30 жовтня 2022
Наслідки нічного обстрілу

Окупанти в ніч проти 30 жовтня знову обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії .

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

Зруйнований житловий будинок

Усередині пошкодженого будинку

Ворожі снаряди пошкодили у Нікополі 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газопровід.

Також внаслідок обстрілу сталася пожежа на території місцевого підприємства щодо вивезення побутових відходів. Рятувальники загасили полум'я, проте автомобілі підприємства зазнали значних пошкоджень.

Пожежа на території комунального підприємства

Внаслідок нічного удару окупантів ніхто не постраждав, проте вранці 30 жовтня ворог знову направив снаряди по Нікопольському району, поранивши 73-річну мешканку Марганецької громади. Її госпіталізували, повідомив голова обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, напередодні ворожих обстрілів зазнала сусідня Запорізька область — окупанти обстріляли Оріхів і село Преображенка реактивними системами залпового вогню із запальними боєприпасами. Тоді двоє людей загинули, один отримав поранення.

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