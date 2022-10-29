Вночі Дніпропетровщині знову дісталося від окупантів: найбільше постраждав Нікополь (фото)

Російський ворог усю минулу ніч завдавав ударів по Нікопольщині — було обстріляно три громади — Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Як повідомив очільник обласної Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко, найбільше дісталося місту Нікополю. Там поранений 39-річний чоловік. Нині він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

Руйнування у приватному секторі

Уламки снарядів пошкодили покрівлю

Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Нині загоряння вже ліквідували.

У Марганецькій та Мирівській громадах, де в ніч на 28 жовтня було понівечено дачні будинки та електромережі, цього разу минулося без постраждалих.

Нагадаємо, зранку 23 жовтня ударом по Нікопольщині було зруйновано дитячий садок, поранень зазнали п'ятеро мирних жителів.

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