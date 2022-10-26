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Події

Російські терористи обстріляли Запорізьку область запальними снарядами, є жертви

12:16 26 жовтня 2022
Будівля в Оріхові

Окрім Дніпропетровщини в ніч проти середи, 26 жовтня, окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка Запорізької області реактивними системами залпового вогню із запалювальними боєприпасами.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Наслідки обстрілу

За його словами, двоє людей загинули, один отримав поранення.

«Вже відомо, що дві людини загинули і одна поранена в селі Преображенка», — повідомив губернатор.

Крім того, за словами глави регіону, внаслідок атаки виникли пожежі у багатоповерховому будинку в центрі Оріхова та приватних будинках навколо.

«Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв. м. Інформація про постраждалих уточнюється», — додав Старух.

Також Старух показав відео наслідків нічних обстрілів Оріхова та села Преображенка.

У свою чергу кадри зі свого зруйнованого двору виклав у мережу і один із місцевих жителів, обурений вкидами ворожої пропаганди про те, що українці знімають «постановочні» кадри.

Увага: за кадром звучить ненормативна лексика.

За даними ЗМІ, неспокійно вночі було і в окупованому рф Мелітополі — там, за словами мера Івана Федорова, виникла пожежа біля відділення ФСБ (розташоване в будівлі гауляйтера Балицького). За попередніми даними, біля приміщення, в якому знаходився один із штабів пропагандистів кремля та велася ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі в середу, 19 жовтня, здійснили обстріл Оріхова Запорізької області, який тривав 7 годин поспіль. Тоді поранення отримали 8 людей.

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