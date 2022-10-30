39.09 / 39.92 38.37 / 39.43
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Не змогла стримати емоцій та схопила сокиру: під Сумами жінка зарубала цивільного чоловіка

12:30 30 жовтня 2022
Знаряддя вбивства

У Роменському районі на Сумщині 66-річна жінка зарубала сокирою 58-річного співмешканця. Тіло чоловіка без ознак життя поліцейські виявили у його власному будинку, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

На місці злочину

Згодом під час допиту жінка зізналася, що того дня між ними виникла сварка і якоїсь миті, не втримавши агресії, жінка схопилася за сокиру та завдала смертельних тілесних ушкоджень своєму співмешканцю.

Наразі підозрювану затримали, а за даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині засудили чоловіка, який зарубав сокирою батьків і намагався спалити їхні тіла.

423

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хаві Мартінес

«У нього найбільший пеніс»: чемпіон світу вразив заявою про ексодноклубника з «Баварії» (відео)

Тарас Редькін

«Тарас міг катапультуватися, але не став, щоб відвести літак від села»: на Миколаївщині героїчно загинув пілот-винищувач

скумбрія

Засол скумбрії «Рибне сало»: неймовірна смакота — можна готувати про запас та в потрібний момент подати до столу

салат

«Ходовий салат» на всі випадки життя від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини — так ви «Мімозу» ще не готували! (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту