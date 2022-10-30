Не змогла стримати емоцій та схопила сокиру: під Сумами жінка зарубала цивільного чоловіка

У Роменському районі на Сумщині 66-річна жінка зарубала сокирою 58-річного співмешканця. Тіло чоловіка без ознак життя поліцейські виявили у його власному будинку, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

На місці злочину

Згодом під час допиту жінка зізналася, що того дня між ними виникла сварка і якоїсь миті, не втримавши агресії, жінка схопилася за сокиру та завдала смертельних тілесних ушкоджень своєму співмешканцю.

Наразі підозрювану затримали, а за даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині засудили чоловіка, який зарубав сокирою батьків і намагався спалити їхні тіла.

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