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Події

Сокирою по голові: під Києвом пенсіонер під час суперечки вбив односельця

16:06 20 червня 2022
Сокирою по голові: під Києвом пенсіонер під час суперечки вбив односельця

На Київщині сталося жорстоке вбивство — мешканка села Пилиповичі під Бучею повідомила на «гарячу лінію» поліції про те, що виявила тіло свого 67-річного чоловіка в крові на підлозі.

Як повідомили в Поліції Київщини, правоохоронці затримали нападника «по гарячих слідах». Ним виявився 71-річний односелець убитого. За його словами, удару сокирою по голові вбитому було завдано під час суперечки.

Знаряддя вбивства поліцейські вилучили.

Нині за фактом умисного вбивства поліція проводить досудове розслідування.

У разі доведення провини в суді зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, минулого року на Житомирщині винесли вирок чоловікові, який жорстоко вбив сокирою власного сина.

Фото поліції Київської області

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