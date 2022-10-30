Був в Іраку та Афганістані: польський генерал очолив військову тренувальну місію для українців

Польський генерал Пьотр Тритек призначений Європейським Союзом командувачем української військової тренувальної місії, повідомляє RMF24. Генерал Тритек, який наразі є командиром 11-ї бронетанкової кавалерійської дивізії, координуватиме міжнародну підготовку українських військовослужбовців. Йдеться про підготовку особового складу, навчання з організації логістики, медичних закладів, а також підготовку української армії на випадок застосування біологічної, хімічної чи ядерної зброї.

Оперативне командування базуватиметься у місті Нова Демба Прикарпатського воєводства. Друге оперативне командування буде розташоване в Німеччині, але лише для місій, що проводяться в цій країні. Буде також командування в Брюсселі — більше адміністративного характеру. Такий незвичний тристоронній поділ пояснюється тим, що Берлін спочатку не хотів погоджуватися на те, що головне командування має перейти до Польщі. Була навіть сварка між Польщею і Німеччиною. Для того, щоб поставити крапку в суперечці, було прийнято рішення застосувати саме таку форму командування.

Місія з підготовки українських військових була ідеєю Польщі ще до війни, але тоді ця ініціатива була заблокована Францією та Німеччиною, які аргументували це тим, що не варто дратувати росію. На першому етапі планується підготувати близько 15 000 українських військовослужбовців. Ідея полягає в тому, щоб розпочати тренувальну місію вже в листопаді. Її бюджет визначено у розмірі 106 млн євро на два роки. Більшість навчань відбуватиметься на польській території.

Відомо, що генерал Пьотр Тритек проходив службу в Іраку та Афганістані.

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