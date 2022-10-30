Тільки із застосуванням військової сили: Буданов повідомив, коли і як ЗСУ почнуть звільняти Крим

Україна не сподівається на застосування дипломатичних методів при звільненні Криму і має намір зробити це силою.

Такою думкою голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поділився в інтерв'ю виданню The Drive.

Так, відповідаючи на питання про Крим, коли, на його думку, Україна може розпочати там наступ і скільки часу знадобиться, щоб повернути контроль над півостровом, Буданов відповів: «Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року».

Втім, голова ГУР МО відмовився називати конкретну дату наступу.

«Україна має право завдати військової поразки нападникові. Ми прагнемо перемоги над ворогом. Ця перемога може прийти під час поразки цілей противника і на кінцевому етапі ця перемога можлива лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року», — підкреслив Буданов.

Зазначимо, раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони вже висловлював думку, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року.

Напередодні в анексованому рф Севастополі пролунали вибухи в бухті, де базуються кораблі Чорноморського флоту, ЗМІ повідомили про наліт безпілотників ЗСУ та пошкодження кількох військових кораблів. Проте пізніше в ОК «Південь» припустили, що вибухи були спровоковані невдалим запуском ракет самими кораблями противника.

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