Полковник СБУ попередив про небезпеку наступу рашистів на двох напрямках

Призначення командувати так званою «спецоперацією» генерала Суровікіна може змінити тактику російських окупантів на полі бою.

Полковник СБУ Роман Костенко вважає, що російські загарбники можуть піти у наступ на запорізькому чи херсонському напрямках.

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо».

Костенко наголосив, що саме ці напрямки мають бути під ретельною увагою Збройних сил України.

«Не треба забувати, що Південь для росії досить важливий, і ми повинні бути уважні і тут, і на запорізькому напрямку. Ці два напрями — запорізький та херсонський — повинні бути під ретельною увагою ЗСУ, оскільки неясно, де противник піде у наступ. А те, що він піде у наступ, я не сумніваюся, бо командувача замінили Суровікіним не просто, щоб він можливо відводив війська, а щоб він показав якийсь результат», — сказав полковник СБУ.

Костенко підкреслив, що кремль чекає від Суровікіна на результати, тому ЗСУ мають бути готові до зміни тактики окупантів.

«Я думаю, що ракетні удари — це не результат, це будь-хто міг зробити, дати команду на терористичні акти, а ось захоплення територій від Суровікіна чекають. Тому нам треба бути уважними. І Південь важливий для рф, і закріпитися вгору по Дніпру для росіян теж важливо. Тому маємо бути обачними», — резюмував він.

Нагадаємо, армія росії продовжує зазнавати величезних втрат в Україні. У суботу, 29 жовтня, окупанти намагалися понад 40 разів йти на штурм. В результаті втратили близько 950 людей.

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