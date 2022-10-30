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Україна

Полковник СБУ попередив про небезпеку наступу рашистів на двох напрямках

18:46 30 жовтня 2022
російські

Призначення командувати так званою «спецоперацією» генерала Суровікіна може змінити тактику російських окупантів на полі бою.

Полковник СБУ Роман Костенко вважає, що російські загарбники можуть піти у наступ на запорізькому чи херсонському напрямках.

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо».

Костенко наголосив, що саме ці напрямки мають бути під ретельною увагою Збройних сил України.

«Не треба забувати, що Південь для росії досить важливий, і ми повинні бути уважні і тут, і на запорізькому напрямку. Ці два напрями — запорізький та херсонський — повинні бути під ретельною увагою ЗСУ, оскільки неясно, де противник піде у наступ. А те, що він піде у наступ, я не сумніваюся, бо командувача замінили Суровікіним не просто, щоб він можливо відводив війська, а щоб він показав якийсь результат», — сказав полковник СБУ.

Костенко підкреслив, що кремль чекає від Суровікіна на результати, тому ЗСУ мають бути готові до зміни тактики окупантів.

«Я думаю, що ракетні удари — це не результат, це будь-хто міг зробити, дати команду на терористичні акти, а ось захоплення територій від Суровікіна чекають. Тому нам треба бути уважними. І Південь важливий для рф, і закріпитися вгору по Дніпру для росіян теж важливо. Тому маємо бути обачними», — резюмував він.

Нагадаємо, армія росії продовжує зазнавати величезних втрат в Україні. У суботу, 29 жовтня, окупанти намагалися понад 40 разів йти на штурм. В результаті втратили близько 950 людей.

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