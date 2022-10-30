Майже тисяча окупантів та літак: бійці ЗСУ приємно здивували статистикою втрат ворога

Минулої доби українські військові, які звільняють рідну землю від окупантів, ліквідували 950 російських солдатів і офіцерів, і тепер загальна кількість втрат ворога в живій силі з початку вторгнення становить 71200 військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Добра доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках», — йдеться у повідомленні.

Крім особового складу, ворог з початку повномасштабного вторгнення втратив:

танків — 2675 (+13 за добу);

бойових броньованих машин — 5453 (+52);

артилерійських систем — 1724 (+16);

РСЗВ — 383 (+3);

кошти ППО — 197 (+2);

літаків — 274 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1412 (+6);

крилатих ракет — 352 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4120 (+13);

спеціальної техніки — 154 (+2).

Оперативні дані Генерального штабу ЗСУ

У коментарях до посту українці дякують воїнам за надійний захист та захоплюються досягнутими результатами.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогові 17 ударів, сили ППО збили авіаційну керовану ракету Х-59 і 2 БПЛА «Орлан-10» ворога, а ракетні війська та артилерія вразили 4 райони зосередження озброєння. та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об'єктів окупантів.

Фото Генштабу ЗСУ

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