Рашисти випустили десятки ракет по Україні: знеструмлено Київ, Харків, Запоріжжя

Росіяни знову обстріляли Україну ракетами. У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також було обстріляно Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. Будьте обережні, не виключені повторні удари», — повідомив він.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що через атаку у місті виникли відключення енергопостачання.

Також ворог завдав ударів по Харкову та Чугуївському району, для атаки використали ракети С-300. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові тимчасово не працюють метро, трамваї та тролейбуси.

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено.

Також повідомляється про влучення в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська Кіровоградської області.

В компанії «Укрзалізниця» повідомили, що у зв’язку з ранковими обстрілами енергетичної інфраструктури є знеструмлені ділянки.

«Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух. Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд № 81/82 Київ — Ужгород. Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів: № 712 Київ — Краматорськ; № 732 Київ — Дніпро. 80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком», — повідомили в компанії.

Також повідомляється про вибухи у Київській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Рівненській та Львівській областях.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що «через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії».

У Чернівецькій області внаслідок ракетного обстрілу також є пошкодження критичної інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Запаранюк.

Наразі відомо, що рашисти завдали ударів по трьох українських ГЕС — Дніпровській, Дністровській та Кременчуцькій.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 31 жовтня росіяни атакували Дніпропетровську область. Постраждала Марганецька громада.

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