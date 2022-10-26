«Дистанційні вбивці»: у ЗМІ ідентифікували 30 російських інженерів, які наводять ракети на Україну

Журналісти-розслідувачі ідентифікували близько 30 російських військових інженерів, які керували наведенням ракет на українські цивільні об'єкти. Переважно це молоді чоловіки та жінки з досвідом роботи в ІТ-сфері, пише The Insider.

«З початку російського вторгнення крилаті ракети великої дальності неодноразово руйнували цивільну інфраструктуру, вбивали та калічили людей в Україні. Або ці ракети летіли не за заздалегідь запрограмованою траєкторією, або цілевказування проводилося на основі неправдивих розвідувальних даних, або знищення цивільного населення було справжньою метою кремля, — йдеться у публікації. — У будь-якому випадку, особи, відповідальні за наведення та запуск цих ракет, є військовими злочинцями, які усвідомлюють наслідки своїх дій».

Журналістам вдалося встановити їхні імена та функції, наголошує The Insider, який провів журналістське розслідування спільно з сайтом Bellingcat та газетою Der Spiegel. Досі не було відомо, хто саме наводить ракети на цивільні об'єкти, але ЗМІ вдалося розкрити секретний підрозділ у складі Головного обчислювального центру Збройних сил росії, який визначає координати для високоточних ракет, повідомляє The Insider.

Журналісти ідентифікували близько 30 військових інженерів, переважно молодих хлопців та дівчат, які мають досвід роботи у сфері інформаційних технологій, зокрема програмування комп'ютерних ігор. Є серед них і люди з великим військовим досвідом. За інформацією журналістів, підрозділ складається з трьох бригад, кожна з яких відповідає за стрільбу одним типом ракет: Калібр, Іскандер, Х-101. Дані телефонних дзвінків, зіставлені з обстрілами, підтверджують їхній зв'язок з вбивствами мирних жителів України, йдеться у повідомленні.

Коли The Insider зателефонував ідентифікованим військовим, вони підтвердили, що номери належать їм, але категорично заперечили, що працюють в Центрі і мають відношення до обстрілів. Один з них назвався сантехніком, інший — свинарем. Ще один сказав, що він тільки вчиться програмуванню на мові Python і не працював у жодному комп'ютерному центрі. Коли журналісти показали їм власні фотографії у військовій формі, один з них сказав, що бачить фотографію вперше в житті.

Один з інженерів, побажавши залишитися невідомим, погодився поділитися з журналістами деякою інформацією та фотографіями співробітників Центру, які стоять біля будівлі Міноборони рф. Ідентифіковані особи — згідно з документами, які опинилися у розпорядженні ЗМІ — проживають та працюють у Москві за офіційною адресою Генерального штабу Збройних Сил рф.

Центр очолює генерал Роберт Баранов, а безпосередньо інженерами командує полковник Ігор Багнюк, який, за інформацією журналістів, був нагороджений за участь у бойових діях в Сирії.

Аналіз дзвінків Баранова з 24 лютого по кінець квітня 2022 року показав, що кожного разу перед пуском крилатих ракет йому телефонували з одного і того ж номера, який, як було встановлено, належить Багнюку. Інсайдер вказує, наприклад, на ситуацію 10 жовтня, коли росіяни розпочали серію атак на українські міста за межами лінії фронту. Записи телефонних розмов Багнюка та його підлеглих свідчать про зростання активності з 2 по 9 жовтня.

Таким чином, журналісти вказують на те, що підготовка до широкомасштабної атаки почалася набагато раніше і вибухи 10 жовтня не могли бути просто відповіддю на руйнування Керченського мосту в Криму 8 жовтня.

Журналісти також зазначають, що стрілянина по мирних жителях в Україні стала для офіцерів звичною справою. На момент підготовки обстрілів Багнюк регулярно відвідував сайти з торгівлі монетами — адже він є завзятим нумізматом. У свою чергу, його колега майор Роман Курочкін домовлявся з повіями через Інтернет про вартість їхніх послуг у робочий час. Офіційно функції Головного обчислювального центру описані як «надання ІТ-послуг» та «автоматизація» збройних сил. Центр працює з 1963 року, але рідко згадується в російських ЗМІ.

Нагадаємо про думку Сергія Гайдая: «З путіним все може статися. А росіян слід просто ізолювати. На жаль, це втрачена гілка розвитку цивілізації».

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