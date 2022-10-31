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Україна

Ракетами, снарядами, дронами: рашисти завдали масованого удару по Марганцю, є жертви (фото)

8:36 31 жовтня 2022
Обстріл

Росіяни знову атакували Дніпропетровську область. Про це повідомив голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко.

«Ніч масованих обстрілів… Росіяни атакували РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе. На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських „Градів“. Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка — поранена. Вона у лікарні. У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач. У Кам’янському районі ворог ударив дронами — камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури. Серйозні руйнування. Працюють усі служби», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», минулої доби ворог вдарив важкою артилерією по Дніпропетровщині. Було пошкоджено будинки та підприємство.

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