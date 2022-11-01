Що буде з реальними зарплатами українців: у Кабміні покращили прогноз на 2023 рік

Незважаючи на те, що через війну доводиться щоквартально переглядати видатки державного бюджету-2022, з ухваленням головного державного кошторису на майбутній, 2023 рік, вирішили не затягувати. Наразі парламент готується до остаточного затвердження проекту закону про державний бюджет, і до другого читання головного фінансового документа країни уряд покращив прогноз зростання реальних зарплат українців.

Так, у проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладено очікування зростання на 1,4%, тоді як під час розгляду державного кошторису у першому читанні ця цифра становила 1%.

Таким чином, середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (брутто) у 2022 році становитиме 14 025 гривень і майже не зміниться порівняно з 2021 роком (14 014 гривень), однак скоригована на індекс споживчих цін (він закладається до бюджету на рівні 28,4%) зарплата впаде на 16,9%, підрахували в РБК-Україна .

Середня зарплата, згідно з документом, 2023 року зросте до 18 261 гривні.

Нагадаємо, раніше в Національному банку спрогнозували, що у 2023 році реальні зарплати зростатимуть через підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції.

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