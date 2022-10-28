Число претендентів перевищує кількість робочих місць: в НБУ спрогнозували, коли в Україні почнуть зростати зарплати

Попри те, що в Україні ринок праці продовжує страждати від війни, згідно з прогнозом Нацбанку, у 2023 році номінальна заробітна плата зросте.



Прогнозоване зростання становитиме 32,8% після падіння на 26,9% цього року.



Про це йдеться у жовтневому інфляційному звіті Нацбанку.



«У 2023 році реальні зарплати зростатимуть через підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції. Номінальні зарплати в Україні у 2022 році впадуть на 12,3%, реальні (з урахуванням інфляції) — на 26, 9%. У 2023 році очікується зростання номінальних зарплат на 32,8%, реальних — на 4,6%», — йдеться у повідомленні.



У звіті зазначається, що кількість шукачів вакансій значно перевищує наявні робочі місця. Це змушує багатьох погоджуватися на роботу не за фахом та зменшувати зарплатні очікування.



«В умовах зниження фінансової стійкості підприємств роботодавці відкривають вакансії з меншим рівнем зарплати або не підвищують зарплати працівникам. В результаті продовжується скорочення номінальних зарплат у приватному секторі, що за поточної високої інфляції означає суттєве скорочення зарплат і в реальному вимірі», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у червні попит на робітничі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: кількість вакансій у цій сфері зросла на 20% порівняно з попереднім місяцем. Крім того, у червні припинилося зниження рівня зарплат.



З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис. грн. При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що уряд не бачить можливості підвищувати мінімальну зарплату у 2023 році.



Як відомо, на сьогодні у бюджеті України 60% видатків йде на оборону. Тому без західної фінансової допомоги бюджетники та пенсіонери можуть залишитися без зарплат та пенсій.

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