За вересень ще не розрахувалися: у Міноборони пояснили затримки із виплатами військовим

Військовим частинам профінансовано 83% щомісячного грошового забезпечення за вересень, це, зокрема, стосується нарахувань за тарифними розрядами відповідно до займаних посад, виплат за вислугу років та окладу за військовим званням.

У Міністерстві оборони України пояснили, що через війну у поточному році раз на квартал відбувається перегляд Державного бюджету.

«Оскільки Міноборони щомісячно здійснює фінансування потреб грошового забезпечення військовослужбовців в обсязі, який було передбачено на рік, то може відбуватися деяка затримка виплати коштів. Це повʼязано із необхідністю внесення Верховною Радою України змін до Державного бюджету», — йдеться у повідомленні.

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У оборонній офіції нагадали, що у серпні виплати відбулися із затримкою до двох тижнів. Але після отримання рішення парламенту, Міноборони опрацювало фінансування грошового забезпечення військовослужбовців впродовж двох днів.

Нагадаємо, що днями Конституційний Суд України визнав неконстуційним обмеження максимальних пенсій військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які боронять країну.

Фото з сайту Міноборони України

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