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Електропостачання трьох областей України доведеться скоротити ще більше, — «Укренерго»

13:36 2 листопада 2022
Людина з ліхтариком

В «Укренерго», де раніше повідомляли про графіки погодинних відключень споживачів у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, зазначили, що цього недостатньо для підтримки стабільної роботи енергосистеми 2 листопада.

«Диспетчерський центр НЕК „Укренерго“ вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Раніше у Держспецзв'язку дали поради громадянам, як залишатися на зв'язку у випадку відключення електроенегрії.

Фото Pixabay

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